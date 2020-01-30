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Самого красивого холостяка страны увидели с тремя девушками

Иракли Макацария выложил видео с тремя красотками

сегодня, 12:58
Автор:

• Анастасия Лысенко

Грузинский шоумен, который покорил сердца многих украинских женщин, продолжает вести свой аккаунт в соцсети Instagram и будоражить своих поклонниц. Хоть сам шоумен и говорит в разных интервью о том, что у него нет времени ходить на свидания, а свой график он менять не готов, общество не перестает приписывать звезде разные романы, передает showbiz.clutch.

Как отмечается, в своем Instagram, 29 января, Иракли Макацария опубликовал видео на котором он присутствовал с тремя красивыми девушками-моделями. Одна из них обнимала его за плечи. По отметкам, которые были на видео, можно понять, что грузинский шоумен присутствовал на съемках для одного из ювелирных брендов.

Как известно, в Украине Иракли Макацария принимал участие в известном телевизионном проекте "Холостяк". Его участие оказалось очень ярким и привлекло к просмотру шоу множество зрителей. Также, Макацария принял участие в "Танці з зірками". Его партнершей стала Яна Заяц. После этого, звезда стала тренером на шоу "Зважені та щасливі".

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Ранее "Комментарии" писали, что самый известный комик мира снова стал холостяком.


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Источник: https://showbiz.clutch.ua/44982-irakli-makacariya-zasvetilsya-v-okruzhenii-troih-krasotok-kakaya-iz-nih-ego-foto
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