Жена Бибера рассказала о редком врожденном заболевании

23-летняя модель Хейли Болдуин, после свадьбы с канадским певцом Джастином Бибером, страдает от повышенного внимания прессы и пользователей соцсетей. То ее критикуют и считают недостойной певца, то ищут изъяны в ее внешности. Недавно модель решила расставить все точки над "і" и рассказала о редком заболевании.

Недавно Джастин Бибер представил документальный фильм о своей жизни и поддержать его в тот вечер пришла супруга Хейли, с которой он постоянно обнимался и позировал фотографам. После того, как снимки попали в сеть, пристальные поклонники обратили внимание на несовершенство рук Хейли. Модель призналась, что давно получала от хейтеров комментарии по поводу ее "страшно гибких" пальцев и решила объяснить, что с ними не так.

Супруга Бибера отметила, что у нее врожденный порок – эктродактилия, поэтому ее пальцы такие гибкие и имеют розоватый оттенок. После этого, модель попросила пользователей соцсети не поднимать больше этот вопрос.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что поклонники Селены Гомес затравили жену Бибера в Instagram.

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