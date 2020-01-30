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Жена Бибера рассказала о редком врожденном заболевании

Хейли Бибер объяснила, что не так с ее пальцами

сегодня, 12:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

23-летняя модель Хейли Болдуин, после свадьбы с канадским певцом Джастином Бибером, страдает от повышенного внимания прессы и пользователей соцсетей. То ее критикуют и считают недостойной певца, то ищут изъяны в ее внешности. Недавно модель решила расставить все точки над "і" и рассказала о редком заболевании.

Недавно Джастин Бибер представил документальный фильм о своей жизни и поддержать его в тот вечер пришла супруга Хейли, с которой он постоянно обнимался и позировал фотографам. После того, как снимки попали в сеть, пристальные поклонники обратили внимание на несовершенство рук Хейли. Модель призналась, что давно получала от хейтеров комментарии по поводу ее "страшно гибких" пальцев и решила объяснить, что с ними не так. 

Супруга Бибера отметила, что у нее врожденный порок – эктродактилия, поэтому ее пальцы такие гибкие и имеют розоватый оттенок. После этого, модель попросила пользователей соцсети не поднимать больше этот вопрос.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что поклонники Селены Гомес затравили жену Бибера в Instagram.


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Источник: https://graziamagazine.ru/news/proshu-bolshe-ne-sprashivat-chto-ne-tak-s-moimi-rukami-heyli-biber-rasskazala-o-redkom-zabolevanii/
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