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Звезда фильмов «Шерлок Холмс» хочет шестого ребенка

Актер хочет общего ребенка со второй женой

сегодня, 14:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

47-летний актер, звезда фильмов "Шерлок Холмс" и сериала "Новый папа" Джуд Лоу заявил, что хочет стать отцом в шестой раз. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Известно, что в мае 2019 года актер женился второй раз, а его избранницей стала Филиппа Коэн, с которой он встречался на протяжении четырех лет. Пара не скрывала свой роман, но свадьбу сыграла тайно, в окружении самых родных и близких. Джуд Лоу признался, что очень счастлив в браке, потому что у них с Филлипой стабильная и здоровая семейная жизнь. 

Также актер подчеркнул, что мечтает еще об одном наследнике, потому что считает детей самым большим счастьем. Он сильно любит жену и хочет воспитывать с ней общего ребенка.

К слову, у Джуда Лоу уже есть пятеро детей от первого брака с актрисой Сэйди Фрост, которым он уделяет максимум своего свободного времени. 

Напомним, что 50-летняя Дженнифер Лопес мечтает родить ребенка своему возлюбленному Алексу Родригесу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезда "Друзей" Дженнифер Энистон призналась, почему у нее нет детей. 


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Источник: https://www.telegraph.co.uk/on-demand/0/jude-law-catholicism-children-objectification-speedos
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