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Популярная певица готовится стать мамой в третий раз

Певица счастлива в браке уже четыре года

сегодня, 17:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

34-летняя популярная певица Ciara поделилась с поклонниками радостной новостью – она ожидает появления на свет третьего ребенка. Об своей странице в Instagram звезда опубликовала фото с округленным животиком.

На солнечном кадре артистка позирует в красном купальнике и судя по отмеченному местонахождению, сейчас она с мужем отдыхает на островах в Атлантическом океане. Свой кадр певица подписала коротко: "Номер 3", но за четыре часа ее пост сумел собрать почти миллион лайков и массу восторженных комментариев поклонников.

Известно, что в июле 2016 года Ciara вышла замуж за квотербека Рассела Уилсона, а спустя год после свадьбы родила ему дочь Сиенну. Также певица воспитывает сына Захира от предыдущих отношений с рэпером Фьючером.

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Напомним, что недавно звезда фильмов "Стажер" и "Дьявол носит Prada" Энн Хэтэуэй во второй раз стала мамой, у знаменитости родился сын.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что голливудская актриса Камерон Диаз в 47-летнем возрасте родила первенца – дочь Реддикс.


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