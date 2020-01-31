На примирение Питта и Энистон повлияла их звездная подруга, - СМИ

Слухи о воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон набирают оборотов, особенно после кинопремии SAG Awards-2020, на которой звезды продемонстрировали свои теплые чувства друг к другу. Экс-супруги возобновили общение лишь в конце 2019 года и говорят, что здесь не обошлось без третьего человека. Об этом сообщает издание The Sun.

Инсайдер утверждает, что на примирение голливудских актеров повлияла звезда "Друзей" Кортни Кокс, которая много лет тесно дружит с Энистон и переживает по поводу ее личной жизни. Однажды она случайно встретила Брэда Питта на благотворительном вечере, и он поинтересовался делами Энистон. После длительной беседы и приятных воспоминаний, Кортни дала Питту новый номер Дженнифер и сказала, что она не будет против с ним поговорить.

Известно, что секс-символ Голливуда извинился перед бывшей женой за то, что ушел к другой женщине и за ошибки, которые совершал во время их брака. Такой поступок подтолкнул звезд на новый этап отношений и со временем они стали близко общаться.

Инсайдер говорит, что Кортни Кокс очень обрадовалась, когда увидела в сети фотографии теплой встречи Питта и Энистон на SAG Awards-2020. Она считает, что ее подруга никогда не переставала любить Питта и готова забыть все обиды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Анджелина Джоли безразлично отнеслась к тому, что ее экс-супруг дружит с бывшей возлюбленной.

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