Любовный треугольник: как Джоли отреагировала на объятия Питта и Энистон

В сети активно обсуждают теплую встречу бывших супругов Брэда Питта и Дженнифер Энистон на церемонии кинопремии SAG Awards-2020. Объятиями и флиртом они подогрели слухи о своем воссоединении, но мир застыл в ожидании реакции Анджелины Джоли на эту встречу.

После развода между Питтом и Джоли остались не совсем хорошие отношения, ведь экс-супруги продолжают выяснять детали опеки над шестью детьми. Оказалось, что звезда "Малефисенты" очень обижена на своего бывшего возлюбленного и даже выступала против его встреч с наследниками.

Джоли не стала официально комментировать слухи о том, что Питт и Энистон состоят в близких отношениях и обнимались на церемонии. Инсайдер из близкого окружения актрисы лишь отметил, что ей до встречи бывших супругов нет никакого дела.

"Она и так знала, что они дружат, поэтому нет ни единого шанса, что новые подробности их дружбы расстроят ее", — говорится в сообщении.

Звезда "Малефисенты" заявила, что больше не хочет участвовать в любовном треугольнике и давно отпустила эту ситуацию. Она не обращает внимание на комментарии и фото в сети, потому что сосредоточена на себе, детях и своей работе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Брэд Питт и Анджелина Джоли остались бизнес-партнерами и планируют выпустить новое шампанское.

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