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Брэд Питт и Анджелина Джоли выпустят новое шампанское

Джоли с бывшим супругом остались деловыми партнерами

21 января 2020, 14:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Несмотря на развод и громкие скандалы по поводу опеки над детьми, актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают вместе работать, как партнеры. В ближайшем будущем экс-супруги планируют выпустить новое розовое шампанское. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Известно, что еще девять лет назад звездное семейство приобрело французский замок Мироваль, где есть органическая ферма и виноградники. Там они и запустили свой собственный бизнес по производству вина, которое пользуется большим спросом. Недавно в западных СМИ появилась информация о том, что экс-супруги решили расширять свой бизнес и планируют выпускать розовое шампанское. 

К слову, в 2016 году ходили слухи, что голливудские знаменитости продают поместье Шато Мираваль во Франции, но этого так и не произошло. И Джоли, и Питт неоднократно говорили о том, что любят это место, ведь именно в этом замке прошла их свадьба. Бывшие супруги мечтали сделать это поместье своим родовыми гнездом, поэтому оставят его в наследствие своим детям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в сети бурно обсуждают флирт и теплые объятия Питта и его экс-жены Дженнифер Энистон.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-7909363/Brad-Pitt-Angelina-Jolie-debut-rose-champagne-Miraval.html
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