В Калифорнии пара с помощью газонокосилки и GPS создала гигантский портрет Коби Брайанта на траве (фото, видео)

Калифорнийская пара Келли Пирсон и Пит Дэвис создали в знак памяти баскетболиста Коби Брайанта гигантский портрет на траве, увидеть который можно только с неба. Об этом сообщает CNN.





Так, с помощью технологии Turfprinter пара создала изображение Брайанта высотой 115 футов (около 35 м) и шириной 92 фута (около 28 м) на травяном газоне в парке Плезантона. Сначала Пирсон создал черно-белое изображение спортсмена, используя несколько картинок. Картинка была загружена в машину типа газонокосилки, которую Дэвис перемещал по полю. По словам Дэвиса, с помощью GPS и цифровой обработки машина выпускает воздух, чтобы мягко согнуть траву в нужную сторону, создавая темный и светлый контраст.

"Эта трагедия стала огромной неожиданностью. Он был удивительным человеком, замечательным семьянином и прекрасным спортсменом", - сказал Пирсон, - К счастью, у нас есть эта технология, позволившая нам принести такую дань".

Портрет продержится около двух дней, прежде чем трава вернется в свое нормальное положение. Но пара надеется, что такой способ почтить память спортсмена будет иметь более длительный эффект для их общества.





Ранее "Комментарии" писали, что 41-летняя легенда баскетбола, его 13-летняя дочь и еще семь человек погибли в воскресенье утром в Южной Калифорнии в результате крушения вертолета. Позже стало известно, что американский мультсериал в 2017 году предсказал гибель Коби Брайанта.

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