В Калифорнии пара с помощью газонокосилки и GPS создала гигантский портрет Коби Брайанта на траве (фото, видео)

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Калифорнийская пара Келли Пирсон и Пит Дэвис создали в знак памяти баскетболиста Коби Брайанта гигантский портрет на траве, увидеть который можно только с неба. Об этом сообщает CNN.
Так, с помощью технологии
Turfprinter пара создала изображение Брайанта высотой 115 футов (около 35 м) и
шириной 92 фута (около 28 м) на травяном газоне в парке Плезантона. Сначала
Пирсон создал черно-белое изображение спортсмена, используя несколько картинок.
Картинка была загружена в машину типа газонокосилки, которую Дэвис перемещал
по полю. По словам Дэвиса, с помощью GPS и цифровой обработки машина выпускает
воздух, чтобы мягко согнуть траву в нужную сторону, создавая темный и светлый
контраст.
"Эта трагедия стала огромной
неожиданностью. Он был удивительным человеком, замечательным семьянином и прекрасным
спортсменом", - сказал Пирсон, - К счастью, у нас есть эта технология, позволившая нам принести такую дань".
Портрет продержится около двух дней, прежде чем трава вернется в свое нормальное положение. Но пара надеется, что такой способ почтить память спортсмена будет иметь более длительный эффект для их общества.
Ранее "Комментарии" писали,
что 41-летняя легенда баскетбола, его 13-летняя
дочь и еще семь человек погибли в воскресенье утром в Южной Калифорнии в
результате крушения вертолета. Позже стало известно, что американский
мультсериал в 2017 году предсказал гибель Коби Брайанта.
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