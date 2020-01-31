Певица Анна Седокова показала своего нового бойфренда

Украинская артистка, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала миру своего нового возлюбленного и публично призналась ему в чувствах. Фотографию с бойфрендом звезда опубликовала на своем аккаунте в Instagram.

Личная жизнь певицы всегда вызывала повышенный интерес, еще в сентябре 2019 года в сети ходили слухи, что Анна встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимми, но пара не подтверждала свой роман, до недавнего времени. Теперь артистка решила поделиться с фанатами положительными изменениями на личном фронте и показала нежный снимок с баскетболистом.

Седокова написала, что "любит парня на фото", отметив, что он ее самый любимый игрок в баскетбол. Пост певицы за сутки собрал более 120 тысяч лайков, а поклонники звезды пожелали паре любви и счастья.

К слову, в прошлом году баскетболист Янис Тимми развелся с супругой, которая родила ему первенца. Многие считают, что причиной их развода стала именно Седокова, хотя сам спортсмен это опровергает.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинская певица Анна Седокова планирует запустить авторское шоу о сексе.

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