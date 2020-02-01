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На новой работе Меган Маркл будет помогать «разведенкам», - иноСМИ

Появилась информация, что Меган Маркл станет наставником в канадском реалити о «вторых свадьбах»

1 февраля 2020, 23:55
Автор:

• Таисия Ерохина

Жена принца Гарри Меган Маркл, недавно частично сложившая с супругом королевские полномочия, возможно вскоре вернется на телеэкраны – в качестве наставника нового реалити-шоу о вторых свадьбах. Об этом пишет Page Six.

Так, в канадской телепередаче Маркл будет помогать участницам, пережившим разводам и мечтающим снова выйти замуж. По данным источников издания из окружения съемочной группы, 38-летняя Маркл появится в шоу I Do, Redo и присоединится к своей лучшей подруге, свадебному стилисту из Торонто Джессике Малруни, которая является звездой предстоящего шоу Netflix. В сообщении говорится, что у Маркл, которая когда-то тоже прошла бракоразводный процесс, а потом в буквальном смысле нашла своего принца – есть чем поделиться с потенциальными невестами.

Отмечается, что один рабочий день будет приносить Маркл около 600 долларов.

Ранее "Комментарии" писали, что принц Гарри и Меган Маркл угодили в новый скандал. Так, активисты заявили, что пара должна вернуть в госказну деньги, потраченные на свадьбу в Виндзорском замке, и средства, ушедшие на реконструкцию семейного коттеджа Frogmore. По словам налогоплательщиков, пара должна вернуть 5 млн фунтов стерлингов (около 6,5 млн долларов).


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Источник: https://pagesix.com/2020/02/01/meghan-markles-first-gig-will-be-reality-tv-show-about-second-weddings/
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