На новой работе Меган Маркл будет помогать «разведенкам», - иноСМИ

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Жена принца Гарри Меган Маркл, недавно частично сложившая
с супругом королевские полномочия, возможно вскоре вернется на телеэкраны – в качестве
наставника нового реалити-шоу о вторых свадьбах. Об этом пишет Page
Six.
Так, в канадской телепередаче Маркл будет помогать
участницам, пережившим разводам и мечтающим снова выйти замуж. По данным источников
издания из окружения съемочной группы, 38-летняя Маркл появится в шоу I Do,
Redo и присоединится к своей лучшей подруге, свадебному стилисту из Торонто
Джессике Малруни, которая является звездой предстоящего шоу Netflix. В
сообщении говорится, что у Маркл, которая когда-то тоже прошла бракоразводный
процесс, а потом в буквальном смысле нашла своего принца – есть чем
поделиться с потенциальными невестами.
Отмечается, что один рабочий день будет приносить Маркл
около 600 долларов.
Ранее "Комментарии" писали, что принц Гарри и Меган Маркл
угодили в новый скандал. Так, активисты заявили, что пара должна вернуть в
госказну деньги, потраченные на свадьбу в Виндзорском замке, и средства,
ушедшие на реконструкцию семейного коттеджа Frogmore. По словам налогоплательщиков,
пара должна вернуть 5 млн фунтов стерлингов (около 6,5 млн долларов).
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