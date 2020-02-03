Памела Андерсон бросила 5-го мужа через 12 дней брака

52-летняя американская звезда Памела Андерсон шокировала публику новостью о временном разрыве с пятым мужем. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Известно, что 20 января знаменитость связала себя узами брака с 74-летним кинопродюсером Джоном Питерсом, с которым у нее были отношения еще 30 лет назад. После свадьбы Памела призналась, что ее новый супруг всегда поддерживал ее и с ним она чувствует себя счастливой.

Но не прошло и двух недель после свадьбы, как фотомодель заявила, что они с Питерсом решили взять паузу и приостановили оформление свидетельства о браке. Знаменитость не стала углубляться в подробности, заявив лишь, что хочет переоценить свою жизнь и приоритеты в ней, поэтому они с мужем поживут отдельно. Сам продюсер удержался от комментариев по этому поводу.

Напомним, что свадьба Памелы Андерсон и Джона Питерса состоялась в Малибу, на торжестве присутствовали только родственники и близкие. Для влюбленных это был пятый по счету брак.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 42-летняя Шакира рассказала, почему не хочет выходить замуж.

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