Памела Андерсон бросила 5-го мужа через 12 дней брака

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
52-летняя американская звезда Памела Андерсон шокировала публику новостью о временном разрыве с пятым мужем. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Известно, что 20 января знаменитость связала себя узами брака с 74-летним кинопродюсером Джоном Питерсом, с которым у нее были отношения еще 30 лет назад. После свадьбы Памела призналась, что ее новый супруг всегда поддерживал ее и с ним она чувствует себя счастливой.
Но не прошло и двух недель после свадьбы, как фотомодель заявила, что они с Питерсом решили взять паузу и приостановили оформление свидетельства о браке. Знаменитость не стала углубляться в подробности, заявив лишь, что хочет переоценить свою жизнь и приоритеты в ней, поэтому они с мужем поживут отдельно. Сам продюсер удержался от комментариев по этому поводу.
Напомним, что свадьба Памелы Андерсон и Джона Питерса состоялась в Малибу, на торжестве присутствовали только родственники и близкие. Для влюбленных это был пятый по счету брак.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 42-летняя Шакира рассказала, почему не хочет выходить замуж.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости