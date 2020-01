42-летняя Шакира рассказала, почему не хочет выходить замуж

Популярная латиноамериканская певица Шакира призналась, почему не хочет идти под венец со своим возлюбленным Жераром Пике, с которым вместе уже 10 лет.

В одном из своих недавних интервью, певица призналась, что боится замужества. Она не хочет быть в статусе жены, потому что считает, что ее муж будет по-другому ее воспринимать. Шакира хочет оставаться для возлюбленного всегда желанной, быть для него своеобразным запретным плодом.

"Я хочу держать его в напряжении. Чтобы он понимал, что все возможно и зависит только от его поведения", - прокомментировала исполнительница.

Известно, что свой роман с испанским футболистом Жераром Пике звезда официально подтвердила в 2011 году, после долгих слухов в СМИ. Год спустя у влюбленных родился первенец – сын Милан, а в 2015 году Шакира родила второго сына, которого назвали Саша.

