42-летняя Шакира рассказала, почему не хочет выходить замуж

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Популярная латиноамериканская певица Шакира призналась, почему не хочет идти под венец со своим возлюбленным Жераром Пике, с которым вместе уже 10 лет.
В одном из своих недавних интервью, певица призналась, что боится замужества. Она не хочет быть в статусе жены, потому что считает, что ее муж будет по-другому ее воспринимать. Шакира хочет оставаться для возлюбленного всегда желанной, быть для него своеобразным запретным плодом.
"Я хочу держать его в напряжении. Чтобы он понимал, что все возможно и зависит только от его поведения", - прокомментировала исполнительница.
Известно, что свой роман с испанским футболистом Жераром Пике звезда официально подтвердила в 2011 году, после долгих слухов в СМИ. Год спустя у влюбленных родился первенец – сын Милан, а в 2015 году Шакира родила второго сына, которого назвали Саша.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что певица Шакира едва не потеряла голос из-за серьезной болезни. Знаменитость была в тяжелой депрессии, которая влияла на ее мужа и детей.
Shakira and Gerard Piqué have two sons together, but they’re not married and not rushing to the altar. “I want to keep him on his toes. I want him to think that anything's possible, depending on behavior.” https://t.co/H9YPaANjUI pic.twitter.com/8Ha4se57KQ— 60 Minutes (@60Minutes) 6 января 2020 г.
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