Певица МакSим берет паузу в карьере: известна причина

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Известная российская певица МакSим из-за ухудшения здоровья вынуждена временно покинуть сцену на неопределенный срок. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова на своем аккаунте в социальной сети Instagram.
Известно, что после перенесенного ДТП в апреле 2019 года, артистка находится не в лучшей форме. И даже спустя год после аварии, ей требуется время для восстановления здоровья. Менеджер МакSим написала, что у нее началось обострение, но углубляться в подробности не стала. Известно лишь, что певица покинула занятия творчеством на неопределенный срок, и все ее запланированные на ближайшее время концерты будут отменены.
Поклонников просят с пониманием отнестись к ситуации и поддержать звезду в такой непростой период. Однако релиз ее новой композиции состоится, фанатам пообещали, что вскоре они его услышат.
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Дорогие друзья, коллеги, организаторы, все наши многочисленные фан-клубы, объединённые творчеством певицы MaкSим! На правах Генерального певицы хотела бы обратиться к вам от лица артистки и от себя лично с заявлением, которое для многих станет грустным и неожиданным. В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий. Со всеми организаторами вопрос будет решаться индивидуально. Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными. Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали. В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим "Преданным" обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица МакSим стала гостьей премии "Золотой грамофон" и шокировала своим внешним видом. Поклонники не оставили без внимания отечность на ее лице и сложности в передвижении.
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