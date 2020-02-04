Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 04.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Певица МакSим берет паузу в карьере: известна причина
НОВОСТИ Все новости

Певица МакSим берет паузу в карьере: известна причина

Менеджер певицы выступила с официальным заявлением

сегодня, 13:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Певица МакSим берет паузу в карьере: известна причина

Известная российская певица МакSим из-за ухудшения здоровья вынуждена временно покинуть сцену на неопределенный срок. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова на своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Известно, что после перенесенного ДТП в апреле 2019 года, артистка находится не в лучшей форме. И даже спустя год после аварии, ей требуется время для восстановления здоровья. Менеджер МакSим написала, что у нее началось обострение, но углубляться в подробности не стала. Известно лишь, что певица покинула занятия творчеством на неопределенный срок, и все ее запланированные на ближайшее время концерты будут отменены. 

Поклонников просят с пониманием отнестись к ситуации и поддержать звезду в такой непростой период. Однако релиз ее новой композиции состоится, фанатам пообещали, что вскоре они его услышат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие друзья, коллеги, организаторы, все наши многочисленные фан-клубы, объединённые творчеством певицы MaкSим! На правах Генерального певицы хотела бы обратиться к вам от лица артистки и от себя лично с заявлением, которое для многих станет грустным и неожиданным. В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий. Со всеми организаторами вопрос будет решаться индивидуально. Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными. Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали. В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим "Преданным" обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время.

Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица МакSим стала гостьей премии "Золотой грамофон" и шокировала своим внешним видом. Поклонники не оставили без внимания отечность на ее лице и сложности в передвижении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...