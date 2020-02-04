Певица МакSим берет паузу в карьере: известна причина

Известная российская певица МакSим из-за ухудшения здоровья вынуждена временно покинуть сцену на неопределенный срок. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова на своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Известно, что после перенесенного ДТП в апреле 2019 года, артистка находится не в лучшей форме. И даже спустя год после аварии, ей требуется время для восстановления здоровья. Менеджер МакSим написала, что у нее началось обострение, но углубляться в подробности не стала. Известно лишь, что певица покинула занятия творчеством на неопределенный срок, и все ее запланированные на ближайшее время концерты будут отменены.

Поклонников просят с пониманием отнестись к ситуации и поддержать звезду в такой непростой период. Однако релиз ее новой композиции состоится, фанатам пообещали, что вскоре они его услышат.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица МакSим стала гостьей премии "Золотой грамофон" и шокировала своим внешним видом. Поклонники не оставили без внимания отечность на ее лице и сложности в передвижении.

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