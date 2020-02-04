Поразительное сходство: в США нашли двойника Меган Маркл

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39-летняя Акиша Лэнд, которая проживает на Среднем Западе США, неожиданно стала звездой социальных сетей. Женщина создала аккаунт в Instagram для своих детей, но уже в скором времени ощутила на себе "бремя славы".
Американка стала публиковать в сети снимки со своими детьми, но фолловеры начали обращать внимание на ее сходство с бывшей герцогиней Сассекской. За несколько дней ее фотографии собрали большое количество лайков и комплиментов, даже британская пресса написала о ее поразительном сходстве с Меган Маркл.
Известно, что Акишу часто сравнивают со знаменитостью и не только в социальных сетях, но и на улицах. Женщина призналась, что даже ее родственники видят сходство со звездой, особенно, когда она выпрямляет волосы. Сама Акиша не замечает схожести, но при этом ей льстит, что ее сравнивают с Меган Марк и принимает это как большой комплимент. Женщина шутит, что готова даже встретиться с представителями королевской семьи и не против поработать двойником Меган.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Меган Маркл и ее супруг отказались от королевских полномочий и теперь экс-герцогиня хочет снова вернуться в шоу-бизнес.
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