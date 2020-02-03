Меган Маркл вернулась в шоубизнес

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Жена принца Гарри Меган Маркл трудоустроилась - впервые после отказа от королевских полномочий. Об этом сообщает Page Six.
Как отмечается, супруга британского принца приобщится к работе над канадским реалити-шоу, посвященному свадьбам.
По предварительной информации, ее заработная плата за один съемочный день составит 588 долларов.
Меган Маркл будет помогать своей подруге-дизайнеру Джессике Малрони в планировании второй свадебной церемонии для влюбленных, чья первая свадьба оказалась неудачной.
"Мы хотим существенно изменить жизнь пар, чьи первые свадьбы из-за драматических обстоятельств не состоялись так, как были запланированы", - пояснила Малрони идею реалити-шоу.
Ранее "Комментарии" писали, что принц Гарри и Меган Маркл угодили в новый скандал. Так, активисты заявили, что пара должна вернуть в госказну деньги, потраченные на свадьбу в Виндзорском замке, и средства, ушедшие на реконструкцию семейного коттеджа Frogmore. По словам налогоплательщиков, пара должна вернуть 5 млн фунтов стерлингов (около 6,5 млн долларов).
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