Меган Маркл вернулась в шоубизнес

Жена принца Гарри Меган Маркл трудоустроилась - впервые после отказа от королевских полномочий. Об этом сообщает Page Six.

Как отмечается, супруга британского принца приобщится к работе над канадским реалити-шоу, посвященному свадьбам.

По предварительной информации, ее заработная плата за один съемочный день составит 588 долларов.

Меган Маркл будет помогать своей подруге-дизайнеру Джессике Малрони в планировании второй свадебной церемонии для влюбленных, чья первая свадьба оказалась неудачной.

"Мы хотим существенно изменить жизнь пар, чьи первые свадьбы из-за драматических обстоятельств не состоялись так, как были запланированы", - пояснила Малрони идею реалити-шоу.

Ранее "Комментарии" писали, что принц Гарри и Меган Маркл угодили в новый скандал. Так, активисты заявили, что пара должна вернуть в госказну деньги, потраченные на свадьбу в Виндзорском замке, и средства, ушедшие на реконструкцию семейного коттеджа Frogmore. По словам налогоплательщиков, пара должна вернуть 5 млн фунтов стерлингов (около 6,5 млн долларов).



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!