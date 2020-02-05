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Селена Гомес запускает собственный бренд косметики

Косметика поступит в продажу этим летом

сегодня, 14:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Селена Гомес запускает собственный бренд косметики

Популярная певица Селена Гомес только в конце 2019 года заявила о своем возвращении на сцену, но уже успела выпустить новый альбом и объявила о запуске собственной линии косметики. Об этом звезда сообщила на своем аккаунте в Instagram.

Спустя два года перерыва в творчестве, Селена вернулась к звездной жизни с новыми силами, планами и идеями. Певица призналась, что ей пришлось не сладко, ведь тяжелый разрыв с Джастином Бибером повлиял на ее эмоциональное состояние, да и красная волчанка (аутоиммунное заболевание - ред. авт.) серьезно "подорвала" ее здоровье. Но пауза в карьере пошла ей на пользу, ведь теперь Селена настроена на плодотворную работу.

Артистка сообщила, что уже этим летом в продажу поступит ее собственный бренд косметики под названием "Rare Beauty". Его цель - показать людям насколько они уникальны и как важно ощущать внутреннюю гармонию. Селена призывает поклонников не оценивать себя с помощью социальных сетей и не подражать другим людям, а любить себя такими, какими вы есть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Селена Гомес в начале января выпустила новый студийный альбом "Rare", который возглавил самый престижный музыкальный чат.


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