Новый альбом Селены Гомес возглавил самый престижный чарт

Американская певица Селена Гомес поделилась с поклонниками хорошей новостью – ее новый музыкальный альбом "Rare" возглавил самый престижный хит-парад Billboard. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.

Артистка призналась, что в этот проект вложила очень много сил и эмоций, поэтому хотела, чтобы ее роботу оценили по достоинству. Рейтинг участников чарта Billboard зависит от многих факторов, среди которых и показатель продаваемости альбома. Селена настолько сильно хотела обойти своего конкурента – рэпера Родди Рича, что призывала фанатов покупать ее альбом, да и сама в ближайших магазинах скупала все пластинки.

Певица обратилась к своим поклонникам и поблагодарила их за поддержку, а также извинилась за то, что постоянно рекламировала свой альбом "Rare" в социальной сети и просила его купить.





Напомним, что новая пластинка Селены Гомес вышла 10 января 2020 года, в ней 13 треков и некоторые посвящены экс-бойфренду артистки Джастину Биберу. Вообще, Гомес считает этот альбом "самым честным" в своей карьере, ведь именно в этих треках они полностью открылась и описала свои чувства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Сеелена Гомес призналась, кого считает своим кумиром.

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