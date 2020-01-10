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Первый за 5 лет: Селена Гомес представила новый альбом «Rare»

В новый альбом певицы вошло 13 треков

сегодня, 16:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Для известной американской певицы Селены Гомес этот день особенный, ведь сегодня состоялась презентация ее нового музыкального альбома "Rare". Новые треки звезды доступны на разных стриминговых площадках.

Известно, что в новом альбоме Селены 13 треков, среди которых ранее презентованные песни "Lose You to Love Me" и "Look At Her Now", клипы которых на Youtube собрали более 100 млн просмотров. Альбом "Rare" стал первым после 5-летнего перерыва артистки и в нем она рассказала о сложностях, которые ей пришлось пережить. В одном из интервью, Селена Гомес призналась, что этот альбом является "самым честным" в ее карьере, ведь в эти песни она вкладывала свои искренние эмоции.

Так, некоторые треки являются отсылками к певцу Джастину Биберу, с которым Гомес встречалась много лет, а после расставания переживала серьезную депрессию. Также последние два года были для певицы очень тяжелыми из-за проблем со здоровьем, но она нашла силы двигаться дальше и громко заявила о своем возвращении на сцену.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Селена Гомес откровенно рассказала о своей личной жизни.

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