Первый за 5 лет: Селена Гомес представила новый альбом «Rare»

Для известной американской певицы Селены Гомес этот день особенный, ведь сегодня состоялась презентация ее нового музыкального альбома "Rare". Новые треки звезды доступны на разных стриминговых площадках.

Известно, что в новом альбоме Селены 13 треков, среди которых ранее презентованные песни "Lose You to Love Me" и "Look At Her Now", клипы которых на Youtube собрали более 100 млн просмотров. Альбом "Rare" стал первым после 5-летнего перерыва артистки и в нем она рассказала о сложностях, которые ей пришлось пережить. В одном из интервью, Селена Гомес призналась, что этот альбом является "самым честным" в ее карьере, ведь в эти песни она вкладывала свои искренние эмоции.

Так, некоторые треки являются отсылками к певцу Джастину Биберу, с которым Гомес встречалась много лет, а после расставания переживала серьезную депрессию. Также последние два года были для певицы очень тяжелыми из-за проблем со здоровьем, но она нашла силы двигаться дальше и громко заявила о своем возвращении на сцену.

