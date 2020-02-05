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Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 17 годам тюрьмы

Судебная тяжба по делу актера длилась два года

сегодня, 15:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 17 годам тюрьмы

38-летний турецкий актер и певец, звезда сериалов "Великолепный век" и "Восток-Запад" Аднан Коч был приговорен к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает издание Takvim.

Во вторник, 4 февраля, суд вынес приговор и признал актера виновным в хранении наркотических веществ и вооруженном сопротивлении сотрудникам полиции. Как оказалось, еще в мае 2018 года Аднана Коча вместе с сообщниками задержали недалеко от Стамбула. У актера были обнаружены наркотики, которые он пытался уничтожить. Помимо этого, знаменитость и еще несколько мужчин пытались дать отпор полиции и ранили шестерых сотрудников правоохранительных органов.

Известно, что судебные разбирательства длились долго, ведь адвокаты всячески хотели отстоять честное имя звезды "Великолепного века". Пока выяснялись обстоятельства дела, Аднан Коч продолжал сниматься в фильмах и занимался музыкальной карьерой. Даже после вынесенного приговора, он объявил поклонникам, что скоро состоится его новое музыкальное шоу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что брата рэп-исполнительницы Ники Минаж приговорили к 25 годам тюрьмы.


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Источник: https://www.takvim.com.tr/video/haber-videolari/oyuncu-adnan-koca-16-yil-8-ay-hapis-cezasi-adnan-koc-kimdir-video-magazin-videolari
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