Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 17 годам тюрьмы

38-летний турецкий актер и певец, звезда сериалов "Великолепный век" и "Восток-Запад" Аднан Коч был приговорен к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает издание Takvim.

Во вторник, 4 февраля, суд вынес приговор и признал актера виновным в хранении наркотических веществ и вооруженном сопротивлении сотрудникам полиции. Как оказалось, еще в мае 2018 года Аднана Коча вместе с сообщниками задержали недалеко от Стамбула. У актера были обнаружены наркотики, которые он пытался уничтожить. Помимо этого, знаменитость и еще несколько мужчин пытались дать отпор полиции и ранили шестерых сотрудников правоохранительных органов.

Известно, что судебные разбирательства длились долго, ведь адвокаты всячески хотели отстоять честное имя звезды "Великолепного века". Пока выяснялись обстоятельства дела, Аднан Коч продолжал сниматься в фильмах и занимался музыкальной карьерой. Даже после вынесенного приговора, он объявил поклонникам, что скоро состоится его новое музыкальное шоу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что брата рэп-исполнительницы Ники Минаж приговорили к 25 годам тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!