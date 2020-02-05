Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 05.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Сын Меган Фокс пришел на праздник в платье принцессы
НОВОСТИ Все новости

Сын Меган Фокс пришел на праздник в платье принцессы

Ребенок с четырех лет начал носить платья и юбки

сегодня, 16:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Сын Меган Фокс пришел на праздник в платье принцессы

В сети активно обсуждают 7-летнего сына Меган Фокс и ее мужа Брайана Остина Грина. Недавно папарацци удалось запечатлеть ребенка в костюме принцессы, в таком наряде он пошел на детский праздник.

То, что 7-летний Ноа предпочитает носить женскую одежду давно не новость, ведь ребенка часто "ловят" на улице в юбках и платьях, когда он прогуливается с родителями. Звездные супруги ничего не имеют против такого выбора мальчика, они демонстрируют ему свою поддержку, понимание и призывают его быть уверенным в себе. 

На снимке ребенок одет в нежно-голубое платье и кеды. Звездный отец привез ребенка на праздник и помогал ему надеть верхнюю часть костюма. Известно, что сверстники смеются над мальчиком из-за его выбора в одежде, но он не подает виду, что его это как-то задевает. Родители считают, что он не должен изменять своим принципам из-за чужого мнения, если ему намного комфортнее в женских вещах, тогда пусть так и будет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Шарлиз Терон просит называть ее сына Джексона девочкой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...