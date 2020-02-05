Сын Меган Фокс пришел на праздник в платье принцессы

В сети активно обсуждают 7-летнего сына Меган Фокс и ее мужа Брайана Остина Грина. Недавно папарацци удалось запечатлеть ребенка в костюме принцессы, в таком наряде он пошел на детский праздник.

То, что 7-летний Ноа предпочитает носить женскую одежду давно не новость, ведь ребенка часто "ловят" на улице в юбках и платьях, когда он прогуливается с родителями. Звездные супруги ничего не имеют против такого выбора мальчика, они демонстрируют ему свою поддержку, понимание и призывают его быть уверенным в себе.

На снимке ребенок одет в нежно-голубое платье и кеды. Звездный отец привез ребенка на праздник и помогал ему надеть верхнюю часть костюма. Известно, что сверстники смеются над мальчиком из-за его выбора в одежде, но он не подает виду, что его это как-то задевает. Родители считают, что он не должен изменять своим принципам из-за чужого мнения, если ему намного комфортнее в женских вещах, тогда пусть так и будет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Шарлиз Терон просит называть ее сына Джексона девочкой.

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