«Больше не могу»: лидер группы «Тартак» заявил о своем уходе

47-летний украинский исполнитель, лидер группы "Тартак" Александр Положинский огорчил поклонников новостью о своем уходе из коллектива. Об этом он сообщил своем странице в социальной сети Facebook.

Музыкант не стал углубляться в подробности и не назвал причину своего ухода, подчеркнул лишь, что ему это решение далось очень непросто и болезненно. Александр заявил, что "так больше не может", поэтому перестает выступать вместе с "Тартаком" и "Був'є". Он попросил поклонников не грустить по этому поводу и не беспокоить его с вопросами, касательно причин его ухода.

Положинский подчеркнул, что это решение окончательное и менять его он не намерен. Чем будет заниматься певец в дальнейшем пока неизвестно,.

Напомним, что украинская группа "Тартак" выступала на сцене с 1996 года и выпустила 10 альбомов. За все время своего творчества группа вобрала в себя смесь различных жанров: рэп-кор, фанк-рок, поп-панк.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что легендарная группа Imagine Dragons уходит со сцены. Такое решение было принято лидером коллектива, который заявил, что музыканты устали от постоянный гастролей и хотят побыть с семьей.

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