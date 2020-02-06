Селена Гомес снялась в горячей фотосессии для модного журнала

Популярная певица Селена Гомес не сидит без дела, а радует поклонников новыми проектами и фотосессиями. На этот раз звезда снялась для модного британского журнала Dazed и предстала в откровенных и ярких образах. Несколько снимков знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица продемонстрировала свою аппетитную фигуру, позируя в сексуальных боди и облегающих платьях с глубоким декольте. Западные СМИ назвали эту фотосессию самой откровенной в карьере знаменитости. Но помимо провокационных кадров, исполнительница дала журналу интервью, в котором рассказала о новом альбоме и о том, как боялась снова возвращаться в мир музыки.

Селена переживала из-за того, что поклонникам может не понравиться ее альбом "Rare" и на этом карьера певицы будет закончена. Поэтому она так долго над ним работала и вкладывала в своим песни личные эмоции и переживания. Также артистка рассказала, что не жалеет ни о чем в своей жизни, она рада, что пережила все трудности на своем пути, отпустила все обиды и продолжает двигаться дальше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что певица Селена Гомес недавно выпустила новый музыкальный альбом, после длительного перерыва. Но помимо музыки, звезда решила стать частью и бьюти-индустрии, поэтому объявила о скором запуске своей линии косметики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!