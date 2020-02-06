Модель Эшли Грэм рассказала, как рожала сына дома

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм в прошлом месяце впервые стала мамой и решила поделиться с общественностью деталями своих домашних родов. Звезда опубликовала видео, в котором рассказала о своих эмоциях.

Известно, что родить малыша знаменитость решила дома в Бруклине, под надзором акушерки и медсестры. Эшли рассказала, что роды проходили в воде и она пережила весь процесс без применения анестезии. Схватки у нее начались рано утром, но это не помешало звезде полноценно позавтракать и согласно распорядку дня, заняться йогой.

Муж модели Джастин Эрвин признался, что восхищается женой, ее терпением, стойкостью и спортивной дисциплиной. Знаменитость отметила, что не жалеет о том, что роды проходили дома, потому что в больнице она бы извелась вся от волнения, а домашняя обстановка помогала ей расслабиться.

Известно, что сына звездные родители назвали Айзек Менелик Джованни Эрвин, каждое имя имеет для них огромное значение и связано с определенной историей. Супруги не могут нарадоваться своему счастью и делятся с подписчиками семейными фотографиями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 18 января 2020 года модель plus-size Эшли Грэм впервые стала матерью.

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