Участницу «Spice Girls» могут лишить опеки над дочерью

44-летняя певица Мелани Браун, получившая большую популярность благодаря группе "Spice Girls", попала в непростую ситуацию - бывший муж хочет лишить ее опеки над маленькой дочерью. Об этом сообщает издание TMZ.

В 2007 году артистка вышла замуж за кинопродюсера Стивена Белафонте, с которым прожила в браке 10 лет и родила ему дочь Мэдисон. Но после развода экс-супруги остались "на ножах" и не могут разрешить вопросы опеки над восьмилетней девочкой. Бывший супруг Браун подал в суд и добивается полного права на воспитание дочери, утверждая, что мать не занимается развитием ребенка.

Кинопродюсер хочет, чтобы дочь жила с ним в Лос-Анджелесе и утверждает, если Мелани захочет с ней увидеться, он никак этому не будет препятствовать. Экс-супруг участницы "Spice Girls" ранее обвинял ее в том, что она использует вербальное и психологическое насилие над дочерью. Пока суд лишь рассматривает обращение отца по поводу одиночной опеки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что знаменитый актер, звезда фильма "Мачо и ботан" Ченнинг Татум после развода с женой продолжает выяснять в суде вопросы опеки над шестилетней дочерью.

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