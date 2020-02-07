Модель Эмили Ратаковски поделилась секретами стройной фигуры

28-летняя звезда модельного бизнеса Эмили Ратаковски поделилась секретами своей идеальной фигуры. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.

Знаменитость любит публиковать в своей социальной сети Instagram фотографии в нижнем белье, демонстрируя свою грудь и плоский живот. Многие девочки мечтают стать обладательницами такой же фигуры, поэтому Эмили поделилась несколькими важными советами.

Модель призналась, что утром балует себя чем-то сладеньким, поэтому после пробуждения предпочитает бодрящий кофе и круассан. Она пытается насытить организм углеводами утром, чтобы в течении дня ограничивать употребление "вредной" пищи.

Также Эмили старается делать своей рацион максимально полезным и правильно сбалансированным. Звезда не загоняет себя в рамки жестких диет, и в целом любит сытно покушать. Модель может позволить себе кусочек пиццы, но важно, чтобы основа была из тонкого теста, а начинка с минимальным количеством жиров. Еще Эмили любит сок из сельдерея и нежирный йогурт со свежими фруктами и ягодами.

Помимо этого, знаменитость призывает увеличивать в своем меню количество белков, ведь они укрепляют иммунную систему и улучшают обмен веществ. Также не стоит забывать о водном балансе и регулярных физических упражнения, в частности пеших прогулках.





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