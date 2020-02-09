Сногсшибательная Моника Беллуччи поделилась способом замаскировать старение

Итальянская актриса Моника Беллуччи, которая регулярно появляется на публике в черных кружевных платьях, не просто воодушевляет публику своей сексапильностью, но и корректирует особенности старения кожи.

Как рассказывают эксперты из мира моды, от чёрного цвета нельзя отказываться, ведь он стройнит и подчеркивает аристократичную белизну кожи. Именно это и стремится подчеркнуть Моника Беллуччи.

Чтобы достичь успеха, важно уметь сочетать его с другими цветами. Чёрный в совокупности с розовым, красным, голубым смотрится гламурно и вызывает восторг. Стилисты рекомендуют выбирать платья и костюмы с цветными отворотами — они должны оттенять кожу, делать её светлее и моложе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что своеобразным эликсиром молодости ученые назвали гранатовый сок.

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