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Певица Джамала станет мамой во второй раз

Джамала поделилась радостной новостью с подписчиками

сегодня, 13:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Певица Джамала станет мамой во второй раз

36-летняя украинская артистка Джамала удивила подписчиков приятным сюрпризом - она станет мамой во второй раз. Об этом звезда написала на своем аккаунте в Instagram.

Певица опубликовала яркий семейный снимок на пляже, где стоит в обнимку со своим мужем и сыном. На фотографии можно заметить округлившийся животик знаменитости. Джамала очень трогательно подписала фотографию, отметив, что "это чудо, которое дарит Всевышним". 

К слову, за пару часов пост звезды собрал более 33 тысяч лайков, а поклонники певицы поздравляют ее с радостным событием и желают ее семье счастья и здоровья.

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Напомним, что в 2016 году Джамала впервые рассказала о своем возлюбленном Сеит-Бекире Сулейманове, за которого спустя год вышла замуж. А в 2018 году подарила возлюбленному первенца - сына Эмира Рахмана.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на День святого Николая певица Джамала выпустила две своих авторских колыбельных, одна версия написана для мальчиков, а другая - для девочек. Артистка призналась, что написала их, когда была в положении, это был ее подарок новорожденному сыну.


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