Звезду «Паразитов» заставили удалить «пьяное» селфи с «Оскара»

На церемонии кинопремии "Оскар-2020" корейский фильм "Паразиты" удостоился четырех статуэток и стал настоящим триумфатором вечера. Актеры, сыгравшие в киноленте, не скрывали своей радости и отпраздновали победу на традиционной вечеринке. Звезда фильма "Паразиты" Ли Хени решила поделиться в социальной сети фотографией и показать, как она с коллегами отмечает это событие.

Девушка опубликовала селфи-снимок, на котором позирует вместе с актерами фильма, а в руках у них стаканы с алкоголем. Фотография быстро набрала большое количество лайков и комментариев, некоторые пользователи поздравляли звезд с победой, а некоторые выразили свое негодование и обрушили на девушку шквал критики.

Известно, что Ли Хени пришлось удалить селфи, после чего он опубликовала фотографию с извинениями. Актриса написала, что просто хотела поделиться радостью со своими соотечественниками и хотела поздравить их с тем, что корейский фильм добился таких высот в кинематографе.

По всей видимости, селфи с алкоголем корейцам не понравилось из-за того, что они придерживаются строгих норм морали.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что HBO снимет мини-сериал по мотивам фильма "Паразиты".

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