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Энистон снялась в откровенной фотосессии и рассказала, о чем мечтает

Энистон поделилась самым сокровенным

сегодня, 17:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Энистон снялась в откровенной фотосессии и рассказала, о чем мечтает

Голливудская звезда Дженнифер Энистон, 11 февраля, отметила свое 51-летие. По этому случаю модный журнал Interview пригласил ее сняться для обложки и устроил для актрисы стильную фотоссесию. Новые снимки звезда опубликовала в своей социальной сети Instagram.

Несмотря на возраст, актриса может похвастаться своим стройным и подтянутым телом, поэтому для обложки мартовского выпуска глянца она позировала в кожаной куртке, надетой поверх черного боди и высоких ботфордах на каблуках. Энистон выглядит очень стильно, дерзко и сексуально.

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На других фотоснимках звезда "Друзей" демонстрирует свое шикарное тело, позируя в черном платье с откровенным вырезом, а также в черной кожаной юбке с завышенной талией и элегантном бюстье. 

Энистон поблагодарила редакцию журнала за такой подарок, и откровенно ответила на вопросы, касающиеся ее личной жизни. Так, актриса призналась, что даже в 51-летнем возрасте мечтает о детях. "Это похоже на радостный снимок в моей голове, где я слышу океан, я вижу океан, я слышу смех, я вижу бегущих детей", – ответила Энистон.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о самых интересных фактах из жизни актрисы Дженнифер Энистон.


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