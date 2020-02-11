Дженнифер Энистон - 51: интересные факты из жизни актрисы

Сегодня, 11 февраля, голливудской красотке, звезде сериала "Друзья" Дженнифер Энистон исполняется 51 год. По этому случаю, мы решили вспомнить самые интересные факты ее биографии.

Настоящая фамилия и королевские корни

Оказывается, что настоящая фамилия Дженнифер не Энистон, а Анастассакис, которую она решила сократить, потому что для шоу-бизнеса она слишком сложная. Такую фамилию она получила от деда, которые эмигрировал из Греции в США где и открыл свою закусочную.

А вот мама знаменитости имела шотландско-итальянские корни, которые относятся к представителям рода королей Стюартов из Шотландии.

Талант к рисованию

В юном возрасте Дженнифер была увлечена рисованием и у нее очень хорошо получалось. Одна из ее работ, нарисованная в 11 лет, была выставлена в музее искусств. Но актриса никогда не видела себя в роли художника.

Официантка не только в сериале

До того, как стать знаменитой, Энистон пришлось много трудится. Она подрабатывала курьером, занималась телефонным маркетингом, а еще успела поработать официанткой на Манхэттене.

Карьера в Голливуде

Начало звездного пути Дженнифер было тернистым, ведь родители не верили в ее успех на экране, а первый агент был очень требовательным. Тогда актрисе пришлось заняться своей внешностью, и она начала упорно худеть. Ради карьеры в Голливуде звезда сбросила 13 килограмм.

"Друзья"

Сначала Энистон взяли в культовый ситком "Друзья" на роль Моники Геллар, но актрисе удалось переубедить продюсеров, что она идеально подходит для персонажа Рэйчел Грин, и была права. С "Друзей" и начался ее успех в киноматографе, ведь она стала получать массу предложений от различных киностудий.

"Рваная" стрижка

Оказывается, что прическа Рэйчел Грин, которую копировали миллионы женщин по всему миру, была создана случайно. Стилист актрисы нечаянно состриг ее локон волос перед съемками эпизода серила.

Джен и Питт

В 2000 году Энистон вышла за голливудского красавчика Брэда Питта, с которым прожила пять лет. Вместе они создали кинокомпанию "План Б", куда звезда и вкладывала свои гонорары от участия в фильмах.

Татуировка

У актрисы был любимый пес по клике Норман, которого не стало в 2011 году. В его память Энистон сделала себе первую татуировку "Norman" на ноге.

Секрет стройности

Несмотря на возраст, Энистон выглядит стильно и роскошно. Она не придерживается никаких жестких диет, всего лишь правильно питается, занимается йогой и тренируется с личным инструктором.

Книга рекордов Гиннеса

В прошлом году Дженнифер Энистон освоила социальную сеть Instagram и оказалась в Книге рекордов Гиннеса, подписчики атаковали ее страницу и почти за 6 часов она собрала свой первый миллион фолловеров. Сейчас на аккаунт звезды подписано более 27 млн людей.

Личная жизнь и материнство

Сейчас сердце актрисы свободно, хотя в сети не утихают слухи, что ее дружеские отношения с Брэдом Питтом вспыхнули с новой силой и страстью. Актрисе приписывали несколько романов, которые она никак не комментировала. Касательно материнства, Энистон призналась, что всегда этого боялась, но даже в 51-летнем возрасте она не исключает, что родит ребенка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, зачем Энистон завела страничку в Instagram.



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