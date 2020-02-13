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Звезда сериала «Игра престолов» ждет первенца

Сама звезда не спешит публично заявлять о своем положении

сегодня, 14:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Звезда сериала «Игра престолов» ждет первенца

23-летняя актриса Софи Тернет, получившая большую популярность и признание критиков благодаря роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", готовится впервые стать мамой. Об этом говорится в издании Just Jared.

В последнее время в сети ходит множество слухов о том, что знаменитость беременна, но ни актриса, ни ее муж Джонас никак эту информацию не комментируют. На светские мероприятия Софи приходит в нарядах, скрывающих ее фигуру, да и для повседневных прогулок звезда "Игр престолов" выбирает широкую одежду, под которой сложно разглядеть живот.

Инсайдер сообщает, что звездная пара поделилась новостью о пополнении в семье только с родственниками и близкими, которые за них очень рады и с нетерпением ждут появления их первенца на свет.

Напомним, что Софи Тернет в мае прошлого года связала себя узами брака с американским музыкантом и актерем Джо Джонасом, с которым встречалась три года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинская артистка Джамала рассказала своим поклонникам о том, что готовится стать мамой во второй раз.


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Источник: http://www.justjared.com/2020/02/12/sophie-turner-is-pregnant-expecting-first-child-with-joe-jonas-exclusive/
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