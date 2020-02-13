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Вера Брежнева раскрыла правду об отношениях с Меладзе

Певица уверяет, что отношения с мужем у нее сбалансированы

сегодня, 17:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Вера Брежнева раскрыла правду об отношениях с Меладзе

Популярная украинская певица Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни после многочисленных слухов о разводе с мужем Константином Меладзе. Об этом сообщает издание Cosmopolitan. 

Артистка отметила, что в ее семейной жизни все хорошо и рядом с ней сильный мужчина, который позволяет ей иногда быть слабой. Брежнева призналась, что Константин всегда ее поддерживает и при этом восхищается ее самодостаточностью. Певица рассказала, что постоянно находится на связи со своим мужем и старается не обращать внимание на сплетни, которые расходятся в сети.

К слову, о разводе Брежневой и Меладзе говорят давно, известному продюсеру приписывают новые романы, а Вера не видит смысла каждый раз опровергать подобную информацию, поэтому предпочитает просто ее игнорировать. Ее подписчики в Instagram часто спрашивают, почему она не публикует фотографии с мужем, отмечая, что она его просто не любит. Но певицу лишь забавляют подобные утверждения, так как она не считает открытость в сети - показателем любви. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Вера Брежнева ответила на слухи об изменах мужа с помощью фото.


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Источник: https://www.cosmo.ru/stars/interview/vera-brezhneva-mne-nravitsya-vyhodit-iz-zony-komforta/
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