Звезда сериала «За что тебя люблю» объявила о помолвке

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Американская актриса Аманда Байнс, известная по фильмах "Чего хочет девушка", "Любовь на острове" и сериалу "За что тебя люблю", призналась, что скоро выходит замуж. Фотографию помолвочного кольца звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Известно, что Аманда была очень популярной, в 2008 году она считалась одной из самых талантливых комедийных актрис. Но слава и деньги сыграли с ней плохую шутку, ведь в конце 2000-х годов знаменитость пристрастилась к алкоголю и наркотикам, что сказалось и на ее внешности. С тех пор актрису перестали приглашать в кино, да и сама Аманда стала избегать светских мероприятий и общения с поклонниками. В 2019 года звезда прошла курс лечения в реабилитационной клинике.
Как оказалось, личная жизнь Аманды сложилась намного лучше, чем ее карьера. В своей социальной сети знаменитость опубликовала фото со своим избранником, а также показала помолвочное кольцо, отметив, что обручилась "с любовью всей своей жизни".
Поклонники звезды поздравили ее с таким радостным событием и были удивлены ее внешними изменениями. Помимо того, что Аманда стала брюнеткой, она сделала себе тату на правой щеке.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что дочь Билла Гейтса выходит замуж за египтянина.
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