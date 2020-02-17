«Это невозможно скрыть»: Каменских прокомментировала слухи о беременности

Личная жизнь певицы Насти Каменских и ее мужа Потапа вызывает большой интерес, поклонники все ждут, когда же звездная пара объявит о пополнении в семье. Недавно Каменских прокомментировала свою беременность и призналась, обращалась ли к врачу по этому вопросу. Об этом звезда рассказала в программе "Светская жизнь".

Певица отметила, что беременность невозможно скрыть от общественности, ведь рано или поздно это становится явным. На данный момент Каменских не беременна и пока не знает, когда это случится. Своим поклонникам она посоветовала лишь ждать: "Год, два, три, не знаю сколько", - подчеркнула звезда.

Известно, что артистку постоянно подозревают в беременности, приглядываясь к ее животу на фотографиях. Недавно в сети появился снимок, где Настя стоит с врачом из Майами, который консультирует по вопросам планирования беременности. Однако, певица заявила, что это всего лишь знакомый.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Настя Каменских и ее возлюбленный Потап мечтают стать родителями и работают над этим.

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