Гвинет Пэлтроу призналась, что считает себя плохой матерью

Известная актриса, звезда фильмов "Вид сверху лучше" и "Железный человек" Гвинет Пэлтроу откровенно рассказала о воспитании детей и призналась, что не считает себя хорошей мамой. Об этом сообщает издание Popcornnews.

Знаменитость рассказала, что ее 15-летняя дочь Апл не любит публичности и очень стесняется, когда родители привлекают к себе внимание. Гвинет рассказала, что не публикует общие фотографии с дочерью в соцсети без ее разрешения и старается не стеснять дочку.

Актриса поделилась историей, когда впервые почувствовала себя плохой матерью. Это случилось, когда ее дочь только получила права и села за руль автомобиля. Гвинет ехала с ней и держалась спокойно, а когда дочь проехала на красный свет, сильно на нее накричала, чем довела до слез. В тот момент знаменитость почувствовала себя ужасно. Актриса призналась, что сейчас Апл прекрасный водитель, но иногда за рулем может вести себя агрессивно, так же, как и ее мама.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Гвинет Пэлтроу отправила свою 16-летнюю дочь на работу.

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