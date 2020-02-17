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«Я сходил с ума»: Джастин Бибер об отношениях с Селеной Гомес

Певец встречался с Селеной почти восемь лет

сегодня, 15:45 70
Автор:

• Светлана Шкурупий

«Я сходил с ума»: Джастин Бибер об отношениях с Селеной Гомес

Канадский певец Джастин Бибер впервые после расставания с Селеной Гомес прокомментировал их отношения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сейчас на личном фронте у артиста все хорошо, в прошлом году он женился на американской модели Хейли Болдуин, а в начале 2020 года объявил о своем возвращении на сцену. Однако, его предыдущий роман с Селеной Гомес продолжает вызывать интерес у поклонников, ведь их разрыв после нескольких лет отношений, стал полной неожиданностью. Певец пытается скрывать личную жизнь и не откровенничал по поводу расставания с Гомес, до недавнего времени.

Бибер признался, что не был идеальным бойфрендом. "Я сходил с ума, был абсолютно безрассудным", - прокомментировал Джастин свои отношения с певицей. Он заявил, что долгое время не мог прийти в себя после разрыва, потому что в нем было много обиды. И ему потребовалось некоторое время, чтобы пережить депрессию, а помогла ему в этом будущая жена Хейли. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Селена Гомес назвала "токсичными" свои любовные отношения с Бибером.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8009465/Justin-Bieber-admits-reckless-crazy-wild-relationship-Selena-Gomez.html
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