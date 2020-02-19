Виктория Бекхэм украсила обложку нового выпуска Vogue

Стильная и женственная Виктория Бекхэм стала главной героиней нового выпуска глянцевого журнала Vogue. Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram свежие кадры из фотосессии.

Известно, что Виктория давно сотрудничает с модным журналом, поэтому часто появляется на его обложках. Помимо того, что звезда позирует в откровенных модных нарядах, она делится с читателями деталями личной жизни. Новый выпуск глянца поступит в продажу в марте, но Бэкхем решила подогреть интерес своих фанатов и опубликовала несколько новых фотографий.

На первой обложке модельер позирует в роскошном синем плиссированном платье на одно плечо, демонстрируя свои стройные ноги.





А вот на другом снимке, акцент сделан на нежном и женственном силуэте знаменитости, поэтому в кадре она закрыла глаза и поправляла волосы.