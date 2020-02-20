Звезда фильма «Властелин колец» впервые стал отцом

39-летний актер, звезда фильмов "Властелин колец" Элайджа Вуд и его возлюбленная Метте-Мари Конгсвед впервые стали родителями. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Учитывая то, что Элайджа Вуд очень тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности, официально подтверждать о рождении первенца он не стал. Пока не известно ни пол малыша, ни детали его появления на свет.

Инсайдер отмечает, что о беременности девушки актера стало известно летом 2019 года, когда папарацци застали влюбленную пару на улице Лос-Анджелеса. Тогда на Мари Конгсвед был надет оранжевый обтягивающий сарафан, который подчеркивал ее округлившийся живот.

К слову, Элайджа и Метте-Мари познакомились на съемках фильма, где девушка выступала продюсером. После этого, пару стали видеть вместе, а общий выход в свет они совершили в феврале 2019 года. Пока неизвестно, повлияло ли появление первенца на официальное оформление отношений между актером и его возлюбленной.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярный певец Энрике Иглесиас стал отцом в третий раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!