Энрике Иглесиас стал отцом в третий раз, - СМИ

Популярный певец Энрике Иглесиас и его возлюбленная Анна Курникова предпочитают не выставлять личную жизнь напоказ, поэтому и считаются одной из самых "загадочных" звездных пар. А на днях стало известно, что в их семье произошло пополнение. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Слухи о том, что спортсменка Анна Курникова снова беременна появились в прессе в конце января, но знаменитости усердно игнорировали подобные заявления. Позже в испанском издании появились фото Курниковой на яхте, где видно, что она уже на последних месяцах беременности.





А на днях старший брат певца Хулио Иглесиас проболтался о том, что Энрике стал отцом в третий раз и очень счастлив. Но пол младенца не рассекретил. Звездные супруги также не комментировали свое пополнение в семье, потому что стараются оградить свою семью от лишнего шума.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в 2017 году Анна и Энрике впервые стали родителями, у влюбленных родился сын Николас и дочь Люси. Испанский певец часто публикует в социальной сети фотографии и видео своих детей, показывая насколько он счастлив быть отцом.

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