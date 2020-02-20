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Певица Лана Дель Рей потеряла голос и отменила тур по Европе

Врачи посоветовали певице отдохнуть четыре недели

сегодня, 15:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Певица Лана Дель Рей потеряла голос и отменила тур по Европе

34-летняя американская звезда Лана Дель Рей сообщила поклонникам неприятную новость - ее концертный тур по Европе пришлось отменить из-за потери голоса. Об этом сообщает издание BBC.

Известно, что знаменитость должна была выступить с концертами во Франции, Великобритании и Германии, но неожиданно заболела и ей запретили выступать четыре недели. Певица потеряла голос и теперь ей нужно восстановить силы. Она извинилась перед фанатами за то, что подвела их в последнюю минуту.

К слову, 21 февраля, артистка должна была выступить в Амстердаме. 

Напомним, что Лана Дель Рей начала свою карьеру в 2005 году, но мировая известность пришла к ней после выпуска ее дебютного сингла "Video Games" в 2011 году. Звучание ее песен было названо "голливудским сэдкором". Музыка певицы была оценена критиками за кинематографический стиль, озабоченность трагическими отношениями и меланхолией, а также за отсылки к американской поп-культуре.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что певица Мадонна отменила концерт за 45 минут до его начала.


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Источник: https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-51571489
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