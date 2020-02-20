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Невеста Виктора Павлика показала откровенное свадебное платье

Девушка уже определилась с «тем самым» платьем

сегодня, 17:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Невеста Виктора Павлика показала откровенное свадебное платье

25-летняя Екатерина Репяхова ведет активную подготовку к свадьбе со своим возлюбленным - украинским артистом Виктором Павликом. Девушка опубликовала в своей социальной сети фотографию свадебного платья, чем заинтриговала подписчиков.

Екатерина позирует в кружевном свадебном платье с глубоким декольте. Снимок она подписала: "Неужели я невеста". Девушка отметила, что это всего лишь один из вариантов платьев, которые она примеряла в поисках "того самого".  Молодая невеста призналась, что уже выбрала себе главный наряд на свадьбу, но его показывать не собирается. Также, отвечая на вопросы подписчиков, Катя ответила, что она выбрала два платья для своего торжества.

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Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова собираются пожениться этим летом, но точную дату держат в секрете. Для украинского артистка этот брак будет четвертым по счету.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что свадьба Виктора Павлика и его возлюбленной будет скромной, без громкого застолья и конкурсов. Свой день они хотят провести в кругу только самых близких людей.


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