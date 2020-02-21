Хейли Бибер объяснила, почему не спешит стать мамой

Популярная модель Хейли Бибер откровенно рассказала, почему не спешит родить ребенка от известного певца. Об этом сообщает издание People.

Личная жизнь Хейли и Джастина всегда вызывала интерес поклонников, особенно их волнует, когда же звездное семейство обзаведется потомством. В сети ходило множество слухов о том, что жена певца уже находится в положении, но Хейли их опровергла, отметив, что просто любит вкусно поесть.

В свежем интервью изданию, знаменитость призналась, что не спешит стать мамой, потому что над их отношениями с Джастином еще нужно работать. Хейли подчеркнула, что они уже обсуждали вопрос будущего пополнения в семье, но всему свое время.

Также модель призналась, что на протяжении двух лет принимала таблетки, предотвращающие зачатия, которые очень навредили ее здоровью, в частности нарушили гормональный фон. Девушке пришлось много работать над собой, чтобы восстановить все в норму.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что канадский певец Джастин Бибер признался, почему боялся делать Хейли предложение руки и сердца.

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