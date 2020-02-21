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Хейли Бибер объяснила, почему не спешит стать мамой

Хейли призналась, что два года принимала противозачаточные

сегодня, 11:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Хейли Бибер объяснила, почему не спешит стать мамой

Популярная модель Хейли Бибер откровенно рассказала, почему не спешит родить ребенка от известного певца. Об этом сообщает издание People.

Личная жизнь Хейли и Джастина всегда вызывала интерес поклонников, особенно их волнует, когда же звездное семейство обзаведется потомством. В сети ходило множество слухов о том, что жена певца уже находится в положении, но Хейли их опровергла, отметив, что просто любит вкусно поесть.

В свежем интервью изданию, знаменитость призналась, что не спешит стать мамой, потому что над их отношениями с Джастином еще нужно работать. Хейли подчеркнула, что они уже обсуждали вопрос будущего пополнения в семье, но всему свое время.

Также модель призналась, что на протяжении двух лет принимала таблетки, предотвращающие зачатия, которые очень навредили ее здоровью, в частности нарушили гормональный фон. Девушке пришлось много работать над собой, чтобы восстановить все в норму.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что канадский певец Джастин Бибер признался, почему боялся делать Хейли предложение руки и сердца.


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Источник: https://people.com/style/hailey-bieber-a-homebody-after-marrying-justin/
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