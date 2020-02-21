Натали Портман показала, как выглядела в 14-летнем возрасте

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Известная
актриса, звезда фильмов "Леон" и "Тор" Натали Портман
поделилась с поклонниками архивным фото. Звезда на своей странице в Instagram
опубликовала снимки, на которых позирует для молодежного журнала в юном
возрасте.
В
свои 38 лет Натали Портман выглядит превосходно, поэтому часто украшает обложки
модных глянцев и позирует в одежде мировых брендов. Но заниматься
моделингом актриса начала еще в подростковом возрасте. В 14 лет ее пригласили
сняться для популярного в Америке молодежного издания Seventeen и будущая
звезда умело позировала на обложках глянца.
Юная Натали Портман для сьемок выбрала вязаный свитр светло-голубого оттенка, украшенный многочисленными кисточками на рукавах. А на других фотографиях актриса позирует в красивом пальто белоснежного цвета с меховым воротником. Свой образ Натали дополнила черными короткими сапогами на каблуке, массивным перстнем, легким макияжем и темно-коричневым обручем, который красовался у нее на волосах.
Поклонники
засыпали актрису комплиментами, отмечая, что выглядела Натали в свои 14 лет
просто превосходно.
Ранее
издание "Комментарии" сообщали о том, что модель Эмили Ратаковски показала, как выглядела в подростковом возрасте.
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