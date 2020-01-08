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Модель Эмили Ратаковски показала, как выглядела в 14 лет

Модель показала архивное фото в купальнике

сегодня, 17:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Популярная супермодель и звезда фильмов "Искусство обмана" и "128 ударов сердца в минуту" Эмили Ратаковски показала подписчикам, как выглядела в 14 лет. Фотографию звезда опубликовала на своем аккаунте в Instagram.

Известно, что Эмили любит радовать поклонников откровенными и сексуальными снимками, ведь у нее очень красивая и стройная фигура. По этой причине, многие приписывают ей "пластику". Звезда показала фото в купальнике, на котором ей 14 лет. Сложно не заметить, что в подростковом возрасте ее грудь была достаточно выразительна, как и фигура в целом.

Модель опубликовала этот снимок, тем самым доказав хейтерам, что ее тело естественное. Она написала, что соцсети формируют стереотипы о внешности, ведь люди замечают только сексуальное тело, а не личность человека.

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Напомним, недавно Эмили Ратаковски представила серьги в форме женского тела, который ей помог создать отец-художник. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, на супермодель Эмили Ратаковски подали в суд из-за фотографии в Instagram.

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