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Меган Фокс готовится к триумфальному возвращению на большой экран

Меган появится в главной роли в двух кинофильмах

сегодня, 10:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Меган Фокс готовится к триумфальному возвращению на большой экран

33-летняя американская актриса, звезда фильмов "Трансформеры" и "Черепашки-ниндзя" Меган Фокс решила вернутся на большой экран и принять участие в двух взрывных фильмах. Об этом сообщает издание Variety.

Зрители смогут увидеть Меган в киноленте "Аврора", где она сыграла женщину-астронавта, попавшую, во время эксперимента, во временные альтернативные линии. Съемки кинокартины стартуют уже этой весной. Создатели проекта уверены, что фильм станет успешным в прокате и немалую роль в этом сыграет знаменитая актриса.

Источник сообщает, что вторым фильмом, где Меган сыграет главную роль, станет боевик "Midnight in the Switchgrass". А компанию ей составит Брюс Уиллис, с которым актриса уже работала вместе над фильмом "Зеровилль" (2019 года). 

Напомним, что звезда "Трансформеров" долгое время появлялась на экранах в эпизодических ролях и почти десять лет не участвовала в громких кинопроектах. 

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что американская молодежная комедия "Дрянные девчонки" возвращается на большой экран.


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Источник: https://variety.com/2020/film/global/megan-fox-aurora-arclight-1203508920/
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