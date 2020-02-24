56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

В жизни голливудского кинорежиссера Квентина Тарантино произошло радостное событие - он впервые стал отцом. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Известно, что малыш появился на свет в прошлую субботу, 22 февраля, в Израиле. 56-летний Квентин Тарантино и его 36-летняя возлюбленная Даниэла Пик стали родителями мальчика, но детали рождения и имя первенца держатся в секрете. Официально голливудский кинорежиссер пока не подтвердил радостное известие.

Напомним, что о беременности жены Тарантино стало известно еще летом 2019 года. Звездные супруги давно решили, что рождение первенца произойдет в столице Израиля, поэтому режиссер арендовал там большой особняк, за который ежемесячно отдавал 80 тыс. шекелей (около 600 тыс. гривен).

К слову, Квентин очень ждал появление своего первенца на свет и победу на кинопремии "Золотой глобус" он посвятил своей беременной супруге. Ранее кинорежиссер говорил, что после рождения наследника, возьмет паузу в карьере, чтобы сполна насладиться радостями семейной жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что звезда фильма "Властелин колец" впервые стал отцом.

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