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56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

Жена Тарантино родила малыша в Израиле

сегодня, 12:05
Автор:

• Светлана Шкурупий

56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

В жизни голливудского кинорежиссера Квентина Тарантино произошло радостное событие - он впервые стал отцом. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Известно, что малыш появился на свет в прошлую субботу, 22 февраля, в Израиле. 56-летний Квентин Тарантино и его 36-летняя возлюбленная Даниэла Пик стали родителями мальчика, но детали рождения и имя первенца держатся в секрете. Официально голливудский кинорежиссер пока не подтвердил радостное известие.

Напомним, что о беременности жены Тарантино стало известно еще летом 2019 года. Звездные супруги давно решили, что рождение первенца произойдет в столице Израиля, поэтому режиссер арендовал там большой особняк, за который ежемесячно отдавал 80 тыс. шекелей (около 600 тыс. гривен). 

К слову, Квентин очень ждал появление своего первенца на свет и победу на кинопремии "Золотой глобус" он посвятил своей беременной супруге. Ранее кинорежиссер говорил, что после рождения наследника, возьмет паузу в карьере, чтобы сполна насладиться радостями семейной жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что звезда фильма "Властелин колец" впервые стал отцом.


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Источник: https://www.jpost.com/Israel-News/Culture/Tarantino-reveals-newest-project-A-Half-Israeli-son-618394
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