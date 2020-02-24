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Модель Эмили Ратаковски показала фото из тайной свадьбы

Вместо свадебного платья модель выбрала строгий костюм

сегодня, 12:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Модель Эмили Ратаковски показала фото из тайной свадьбы

28-летняя американская звезда Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками эксклюзивными фотографиями со своей свадьбы. Модель решила приоткрыть занавес личной жизни в честь второй годовщины бракосочетания с актером Себастьяном Бир-Маклардом.

Известно, что Эмили тайно вышла замуж за возлюбленного, спустя несколько недель отношений. Знаменитость редко рассказывает о семейной жизни, лишь иногда публикует в Instagram фотографии со своим мужем. Но в воскресенье, 23 февраля, звездная пара отмечала годовщину своей свадьбы, и Эмили написала трогательный пост, в котором отметила, что вышла бы за актера замуж снова, и снова, и снова.

Для своего бракосочетания Эмили выбрала строгий костюм от Zara горчичного цвета и черную шляпку с сетчатой вуалью. На фотографиях запечатлен первый супружеский поцелуй пары и трудно не заметить, что влюбленные едва сдерживала страсть друг к другу.  

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Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц показала фотографии с тайной свадьбы.


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