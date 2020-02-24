Модель Эмили Ратаковски показала фото из тайной свадьбы

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28-летняя американская звезда Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками эксклюзивными фотографиями со своей свадьбы. Модель решила приоткрыть занавес личной жизни в честь второй годовщины бракосочетания с актером Себастьяном Бир-Маклардом.
Известно, что Эмили тайно вышла замуж за возлюбленного, спустя несколько недель отношений. Знаменитость редко рассказывает о семейной жизни, лишь иногда публикует в Instagram фотографии со своим мужем. Но в воскресенье, 23 февраля, звездная пара отмечала годовщину своей свадьбы, и Эмили написала трогательный пост, в котором отметила, что вышла бы за актера замуж снова, и снова, и снова.
Для своего бракосочетания Эмили выбрала строгий костюм от Zara горчичного цвета и черную шляпку с сетчатой вуалью. На фотографиях запечатлен первый супружеский поцелуй пары и трудно не заметить, что влюбленные едва сдерживала страсть друг к другу.
Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц показала фотографии с тайной свадьбы.
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