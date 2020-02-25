71-летняя мама Илона Маска вышла на подиум на высоченных шпильках

71-летняя Мэй Маск, работавшая на протяжении 50 лет моделью, решила вспомнить "старые-добрые времена" и вышла на подиум в рамках миланской недели моды. Фотографии своего эффектного выхода на сцену женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

Известно, что маму Илона Маска пригласил немецкий бренд Philipp Plein, который специализируется на производстве одежды, обуви и аксессуаров. 71-летняя женщина вышла на подиум в жакете леопардового принта и укороченных черных брюках. Свой образ Мэй дополнила босоножками на 15-сантиметровом каблуке, эффектным макияжем с пайетками возле глаз, массивным ожерельем и сумкой в тон жакету.

Мэй Маск отметила, что во время проходки по подиуму выглядела злой, потому что она крутая, или может потому, что ей пришлось 9 минут дефилировать по подиуму на высоченных шпильках. Женщина также поблагодарила немецкий бренд за приглашение.





Известно, что мама Илона Маска долгое время работала моделью и появлялась на обложках известных журналов, включая Time. Сейчас она является успешным диетологом, поэтому ее фигуре можно позавидовать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Илон Маск записал новый трек в жанре электронной музыки.

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