Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.02.2020

BTC/USD

9361.13

ETH/USD

250.68

LTC/USD

71.72

НБУ 26.02.2020

USD/UAH

24.57

EUR/UAH

26.67

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Ирина Шейк призналась, почему после расставания с Брэдли Купером остается одна
НОВОСТИ Все новости

Ирина Шейк призналась, почему после расставания с Брэдли Купером остается одна

Популярная модель воспитывает общую с Купером дочь и не спешит заводить новых романов

сегодня, 00:44
Автор:

• Екатерина Белоброва

Ирина Шейк призналась, почему после расставания с Брэдли Купером остается одна

С тех пор  как  популярная российская модель Ирина Шейк разорвала четырехлетние отношения с голливудским актером Брэдли Купером, папарацци отчаянно пытаются запечатлеть ее рядом с новым избранником, но пока все напрасно. Знаменитость призналась, что остается одна и посвящает себя дочери от Купера и своей карьере.

В рамках Недели моды в Милане модель представила новую линию белья Intimissimi, амбассадором которого является. Модель призналась, что не жалеет о разрыве с голливудским актером.

"Два великих человека не всегда могут стать хорошей парой. Мы были рады испытать все то, что с нами произошло", — цитирует слова Шейк издание The Sun.

На вопрос изнывающих от любопытства журналистов, почему же модель не сходится в новую пару, обладая такой великолепной внешностью, Ирина Шейк ответила с загадочной улыбкой: "Я знаю, чего хочу. И мне кажется, это пугает некоторых мужчин".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ирина Шейк во всех подробностях поделилась с журналом Vogue чувствами после расставания с Брэдли Купером, которого в прессе частенько обвиняют в измене супруге с американской поп-дивой Леди Гагой.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...