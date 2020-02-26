Ирина Шейк призналась, почему после расставания с Брэдли Купером остается одна

С тех пор как популярная российская модель Ирина Шейк разорвала четырехлетние отношения с голливудским актером Брэдли Купером, папарацци отчаянно пытаются запечатлеть ее рядом с новым избранником, но пока все напрасно. Знаменитость призналась, что остается одна и посвящает себя дочери от Купера и своей карьере.

В рамках Недели моды в Милане модель представила новую линию белья Intimissimi, амбассадором которого является. Модель призналась, что не жалеет о разрыве с голливудским актером.



"Два великих человека не всегда могут стать хорошей парой. Мы были рады испытать все то, что с нами произошло", — цитирует слова Шейк издание The Sun.

На вопрос изнывающих от любопытства журналистов, почему же модель не сходится в новую пару, обладая такой великолепной внешностью, Ирина Шейк ответила с загадочной улыбкой: "Я знаю, чего хочу. И мне кажется, это пугает некоторых мужчин".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ирина Шейк во всех подробностях поделилась с журналом Vogue чувствами после расставания с Брэдли Купером, которого в прессе частенько обвиняют в измене супруге с американской поп-дивой Леди Гагой.







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