Шнуров написал стих, где сравнил депутатов от "Единой России" с Владимиром Зеленским

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Известный своими скандальными хитами музыкант Сергей Шнуров написал стих, посвятив его решению политической партии Госдумы "Единая Россия" изменить свое многолетнее название. Публикацию рокер выложил на своей странице в Instagram.
Отмечается, что после ребрендинга партия сохранит слово "Россия" в названии, а вместо одного лидера руководить ею будут три сопредседателя. Действующего лидера партии Дмитрия Медведева среди них не будет.
Шнуров же данную новость воспринял неоднозначно и свою позицию выразил в новом стихе, где традиционно не обошлось без обсценной лексики. Интересно, что в строчках музыканта упоминается и украинский гарант Владимир Зеленский.
Их триумф, конечно, неминуем.
С ними гордость, с ними власть и стать.
Петухов орлами именуем,
Чтоб немного начали летать.
Из колхозников пытались сделать денди...
Толко толку? К бабке не ходи.
Сколько раз ты этих не ребренди,
Будет результат всегда один.
Господи, отправь их на Мальдивы,
Хоть немного пожалей народ.
"Президентши" метят в теледивы,
Как Зеленский, но наоборот.
Ничего не ясно, как в тумане,
Смысл виден где-то еле-еле.
Может их п*здец так сильно манит,
Или просто мучает похмелье?
Соберутся в золотом составе,
Кубики возьмут, и вот те - на!
Снова Ж*ПА, не спеша составят,
Чтобы к цели двигалась страна!
При этом подписчики Шнурова в комментариях напомнили ему, что недавно он сам заявлял желание идти в российскую политику и создать партию. Однако, по убеждению фанатов, он не способен создать реальной конкуренции действующей партии власти и потому уже на этой стадии Шнуров подвергается жесткой критике и его самого сравнивают с едва ли не "придворным шутом" Путина Владимиром Жириновским.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что изменения в Конституции Российской Федерации коснутся и Украины.
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