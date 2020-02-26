Шнуров написал стих, где сравнил депутатов от "Единой России" с Владимиром Зеленским

Известный своими скандальными хитами музыкант Сергей Шнуров написал стих, посвятив его решению политической партии Госдумы "Единая Россия" изменить свое многолетнее название. Публикацию рокер выложил на своей странице в Instagram.

Отмечается, что после ребрендинга партия сохранит слово "Россия" в названии, а вместо одного лидера руководить ею будут три сопредседателя. Действующего лидера партии Дмитрия Медведева среди них не будет.

Шнуров же данную новость воспринял неоднозначно и свою позицию выразил в новом стихе, где традиционно не обошлось без обсценной лексики. Интересно, что в строчках музыканта упоминается и украинский гарант Владимир Зеленский.

Их триумф, конечно, неминуем.

С ними гордость, с ними власть и стать.

Петухов орлами именуем,

Чтоб немного начали летать.

Из колхозников пытались сделать денди...

Толко толку? К бабке не ходи.

Сколько раз ты этих не ребренди,

Будет результат всегда один.

Господи, отправь их на Мальдивы,

Хоть немного пожалей народ.

"Президентши" метят в теледивы,

Как Зеленский, но наоборот.

Ничего не ясно, как в тумане,

Смысл виден где-то еле-еле.

Может их п*здец так сильно манит,

Или просто мучает похмелье?

Соберутся в золотом составе,

Кубики возьмут, и вот те - на!

Снова Ж*ПА, не спеша составят,

Чтобы к цели двигалась страна!

При этом подписчики Шнурова в комментариях напомнили ему, что недавно он сам заявлял желание идти в российскую политику и создать партию. Однако, по убеждению фанатов, он не способен создать реальной конкуренции действующей партии власти и потому уже на этой стадии Шнуров подвергается жесткой критике и его самого сравнивают с едва ли не "придворным шутом" Путина Владимиром Жириновским.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что изменения в Конституции Российской Федерации коснутся и Украины.













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